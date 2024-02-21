Представитель бывшего премьера Британии Бориса Джонсона отвергает слова американского журналиста Такера Карлсона о том, что британский политик запросил у него миллион долларов за интервью с разъяснением позиции об украинском конфликте.

Об этом со ссылкой на представителя Джонсона сообщает Sky News.

Как рассказал Карлсон, один из советников Джонсона заявил журналисту, что экс-премьер переговорит с ним, однако это будет стоить миллион «в долларах США, золоте или биткоинах».

Президент Владимир Путин ранее предположил, что Борис Джонсон, когда уговаривал Киев не договариваться с Россией, не мог приехать на Украину без консультаций с США, командировка была за счёт американской администрации.