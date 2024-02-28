Карлсон: адвокаты пугали возможным задержанием в США после интервью с Путиным
Об этом журналист сообщил в эфире подкаста на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана.
По словам Карлсона, такой вывод юристов его «взбесил» и он связался с главным адвокатом.
«Он сказал... что многое будет зависеть от вопросов, которые вы зададите Путину. Если вы покажетесь слишком любезным по отношению к нему, вас могут задержать, когда вы вернётесь», — приводит Карлсон слова адвоката.
Также телеведущий отметил, что, находясь в России, он не чувствовал себя в опасности.
Ранее Такер Карлсон в интервью изданию Blaze прокомментировал заявления о своих симпатиях к Владимиру Путину.
По его словам, ему неприемлема мысль о том, чтобы «кучка людей в Вашингтоне решала», во что ему верить и к кому проявлять симпатию.