Карлсон: адвокаты пугали возможным задержанием в США после интервью с Путиным

Адвокаты предупреждали телеведущего Такера Карлсона о его возможном задержании в США после интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом журналист сообщил в эфире подкаста на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана.

По словам Карлсона, такой вывод юристов его «взбесил» и он связался с главным адвокатом.

«Он сказал... что многое будет зависеть от вопросов, которые вы зададите Путину. Если вы покажетесь слишком любезным по отношению к нему, вас могут задержать, когда вы вернётесь», — приводит Карлсон слова адвоката.

Также телеведущий отметил, что, находясь в России, он не чувствовал себя в опасности.

Ранее Такер Карлсон в интервью изданию Blaze прокомментировал заявления о своих симпатиях к Владимиру Путину.

По его словам, ему неприемлема мысль о том, чтобы «кучка людей в Вашингтоне решала», во что ему верить и к кому проявлять симпатию.