Такер Карлсон прокомментировал заявления о симпатиях к Путину

Американский журналист Такер Карлсон в интервью изданию Blaze прокомментировал заявления о своих симпатиях к президенту России Владимиру Путину.

Видео беседы он опубликовал на своей странице в соцсети X.

«Меня обвиняют в том, что я сторонник Путина, это не так. Но если бы я и был сторонником Путина, это бы тоже было нормально. Я взрослый человек и американский гражданин, я могу питать симпатии и антипатии, к кому захочу, и придерживаться любого мнения, какого захочу», — отметил он.

По его словам, ему неприемлема мысль о том, чтобы «кучка людей в Вашингтоне решала», во что ему верить и к кому проявлять симпатию.

Ранее Карлсон выразил убеждение, что перед интервью с Путиным за ним следили спецслужбы США.