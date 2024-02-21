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Такер Карлсон прокомментировал заявления о симпатиях к Путину

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Американский журналист Такер Карлсон в интервью изданию Blaze прокомментировал заявления о своих симпатиях к президенту России Владимиру Путину.
Такер Карлсон прокомментировал заявления о симпатиях к Путину
  • AP

Видео беседы он опубликовал на своей странице в соцсети X.

«Меня обвиняют в том, что я сторонник Путина, это не так. Но если бы я и был сторонником Путина, это бы тоже было нормально. Я взрослый человек и американский гражданин, я могу питать симпатии и антипатии, к кому захочу, и придерживаться любого мнения, какого захочу», — отметил он.

По его словам, ему неприемлема мысль о том, чтобы «кучка людей в Вашингтоне решала», во что ему верить и к кому проявлять симпатию.

Ранее Карлсон выразил убеждение, что перед интервью с Путиным за ним следили спецслужбы США.

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