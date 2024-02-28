Антонов: провокации США о ВС России могут привести к негативным последствиям
Информация об этом появилась в Telegram-канале российской дипмиссии.
«Очевидно, что в условиях развязанной Западом против нас гибридной войны провокационные заявления Сухопутных войск США могут привести к самым негативным последствиям», — говорится в сообщении.
Ранее экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен призвал отправить генсека НАТО Йенса Столтенберга в отставку после его заявлений о разрешении украинским войскам использовать истребители F-16 для ударов по России.