Антонов: провокации США о ВС России могут привести к негативным последствиям

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что провокационные заявления США о ВС России в условиях гибридной войны могут привести к негативным последствиям.

Информация об этом появилась в Telegram-канале российской дипмиссии.

«Очевидно, что в условиях развязанной Западом против нас гибридной войны провокационные заявления Сухопутных войск США могут привести к самым негативным последствиям», — говорится в сообщении.

Ранее экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен призвал отправить генсека НАТО Йенса Столтенберга в отставку после его заявлений о разрешении украинским войскам использовать истребители F-16 для ударов по России.