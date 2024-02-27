Экс-сотрудник Пентагона призвал уволить Столтенберга после угроз в адрес России
В публикации для Asia Times он отметил, что заявления генсека равносильны объявлению войны со стороны НАТО. По словам Брайена, необходимо как можно скорее пресечь этот иррациональный и опасный шаг.
«Если ему позволят остаться на своем посту, он приведёт НАТО к европейской войне, которая вполне может включать ядерное оружие», — говорится в статье.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что возможные удары ВСУ России при помощи истребителей F-16 приведут к столкновению Москвы с НАТО.