Силуанов: ответом России на санкции должна быть ответственная бюджетная политика

Ответом России на санкции должна стать ответственная бюджетная политика. Об этом сообщил глава российского Минфина Антон Силуанов.

«Мы не один год живём с санкциями, уж сколько пакетов вводилось, тем не менее главное — нам проводить свою собственную политику, ответственную бюджетную, макроэкономическую политику, что мы, собственно, и делаем», — приводит РИА Новости его слова.

Силуанов подчеркнул, что в таком случае санкции будут иметь минимальное влияние.

Также глава Минфина заявил, что российская сторона ответит симметрично на попытки США передать Украине замороженные активы России.