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Силуанов: ответом России на санкции должна быть ответственная бюджетная политика

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Ответом России на санкции должна стать ответственная бюджетная политика. Об этом сообщил глава российского Минфина Антон Силуанов.

«Мы не один год живём с санкциями, уж сколько пакетов вводилось, тем не менее главное — нам проводить свою собственную политику, ответственную бюджетную, макроэкономическую политику, что мы, собственно, и делаем», — приводит РИА Новости его слова.

Силуанов подчеркнул, что в таком случае санкции будут иметь минимальное влияние.

Также глава Минфина заявил, что российская сторона ответит симметрично на попытки США передать Украине замороженные активы России.

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