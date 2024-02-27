В МИД Турции выразили готовность содействовать переговорам России и Украины

Анкара готова всесторонне содействовать организации переговорного процесса между Россией и Украиной, когда будут соблюдены необходимые для этого условия. С таким заявлением выступил посол МИД Турции и координатор по Украине Ахмет Гюльдере.

По его словам, которые приводит ТАСС, Турция уже организовывала переговоры между сторонами в Анталье и Стамбуле.

«Когда сформируются подходящие условия для переговоров, дипломатии, мы готовы использовать все свои возможности, чтобы оказать содействие и найти чёткое и справедливое решение», — заявил Гюльдере.

Ранее турецкий политик Унвер Сель назвал роковой ошибкой отказ Киева от переговоров с Москвой весной 2022 года.