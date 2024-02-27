Лондон ввёл новые санкции против КСИР и представителей хуситов

Власти Великобритании приняли решение расширить санкции против Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах». Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел Соединённого Королевства.

Список санкций пополнили замкомандующего КСИР Мухаммад Реза Фаллахзаде, а также Саид Ахмед Мухаммед аль-Джамаль, якобы отвечающий за финансирование хуситов Ираном, и «замглавы МВД» хуситов Али Хусейн Бадреддин аль-Хуси. Помимо этого, под рестрикции Великобритании подпали три подразделения КСИР: 190-й, 6000-й и 340-й корпуса сил специального назначения «Аль-Кудс». Ранее замруководителя пресс-службы движения «Ансар Аллах» Насреддин Амер назвал условие прекращения атак на израильские суда.