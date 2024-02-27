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Хуситы назвали условие прекращения атак на израильские суда

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Заместитель руководителя пресс-службы движения «Ансар Аллах» (хуситы) Насреддин Амер назвал условие прекращения атак на израильские суда.

По его словам, хуситы прекратят атаки в случае наступления перемирия в секторе Газа на условиях ХАМАС.

«Решение о том, чтобы препятствовать проходу израильских судов, направляющихся в порты оккупированной Палестины, будет отменено в случае достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа и снятия блокады в соответствии с условиями сопротивления», — рассказал он ТАСС.

Ранее член политбюро правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» Хузам аль-Асад заявил, что подводные кабели связи между Европой и Азией не подвергались повреждениям со стороны Йемена.

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