«СТРАНА.ua»: Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию
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Об этом сообщило украинское издание «СТРАНА.ua».
По представленным данным, глава киевского режима собирается обсудить с принцем украинскую «формулу мира», а также проведение мирного саммита с участием стран Глобального Юга.
Кроме того, стороны обсудят экономическое сотрудничество и участие Саудовской Аравии в восстановлении Украины, а также возвращение пленных и депортированных.
Ранее армянское издание Factor TV со ссылкой на источник написало, что Зеленский может посетить Армению в марте.