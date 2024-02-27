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«СТРАНА.ua»: Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

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Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, где встретится с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом аль-Саудом.
«СТРАНА.ua»: Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило украинское издание «СТРАНА.ua».

По представленным данным, глава киевского режима собирается обсудить с принцем украинскую «формулу мира», а также проведение мирного саммита с участием стран Глобального Юга.

Кроме того, стороны обсудят экономическое сотрудничество и участие Саудовской Аравии в восстановлении Украины, а также возвращение пленных и депортированных.

Ранее армянское издание Factor TV со ссылкой на источник написало, что Зеленский может посетить Армению в марте.

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