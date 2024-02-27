RT в Telegram
Подпишись

Лавров: заявление об отправке ВС ЕС на Украину связано с остановкой роста помощи

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обсуждение возможной отправки европейских военных на Украину связано с отсутствием результатов по наращиванию поддержки Киева.
Лавров: заявление об отправке ВС ЕС на Украину связано с остановкой роста помощи
  • РИА Новости

«В отсутствии каких-то зримых результатов в наращивании помощи Украине в виде поставок боеприпасов, вооружений», — приводит РИА Новости его ответ журналистам на соответствующий вопрос.

Министр отметил, что по этому поводу украинские власти «регулярно, чуть ли не ежедневно» устраивают медийные скандалы.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что НАТО и страны ЕС не станут отправлять свои сухопутные войска на Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить