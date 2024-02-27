Лавров: заявление об отправке ВС ЕС на Украину связано с остановкой роста помощи

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обсуждение возможной отправки европейских военных на Украину связано с отсутствием результатов по наращиванию поддержки Киева.

«В отсутствии каких-то зримых результатов в наращивании помощи Украине в виде поставок боеприпасов, вооружений», — приводит РИА Новости его ответ журналистам на соответствующий вопрос.

Министр отметил, что по этому поводу украинские власти «регулярно, чуть ли не ежедневно» устраивают медийные скандалы.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что НАТО и страны ЕС не станут отправлять свои сухопутные войска на Украину.