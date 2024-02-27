Йеллен: активы России можно использовать в качестве залога для заимствований

Активы России, которые были заморожены Западом, можно использовать как залог обеспечения для заимствований на мировых рынках. С таким предложением выступила министр финансов США Джанет Йеллен.

В ходе посвящённой предстоящей встрече министров финансов и глав ЦБ стран G20 пресс-конференции в бразильском Сан-Паулу Йеллен отметила, что «группе двадцати» следует совместно изучить ряд предложений по извлечению экономической выгоды из российских суверенных активов.

«Одним из них, конечно, является конфискация самих активов, но есть и другие идеи, например использование их в качестве залога для получения займов на мировых рынках», — приводит её слова ТАСС.

Также в ходе пресс-конференции Йеллен заявила о необходимости в срочном порядке найти способ направить Украине российские активы.