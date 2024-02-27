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Лавров: Москва считает ультиматумом готовящееся Зеленским предложение России

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров выразил уверенность, что готовящееся Владимиром Зеленским и киевским режимом предложение России по урегулированию конфликта на Украине является очевидным ультиматумом.

Об этом дипломат сказал по итогам переговоров с премьер-министром Йемена Ахмедом бен Мубараком.

Лавров напомнил, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак заявили, что в ходе мирной конференции в Швейцарии Украина и её западные кураторы намерены «отшлифовать формулу Зеленского», а потом передать итоговый документ России.

«Вся его вот эта формула из десяти пунктов была и остаётся очевидным ультиматумом», — подчеркнул министр.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что США и их сателлиты должны отказаться от «формулы Владимира Зеленского» для урегулирования ситуации на Украине.

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