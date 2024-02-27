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Лавров: ЕС советует Зеленскому собирать «посиделки» вокруг его «формулы мира»

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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европейский союз советует Владимиру Зеленскому собирать «посиделки» вокруг его «формулы мира».
Лавров: ЕС советует Зеленскому собирать «посиделки» вокруг его «формулы мира»
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Йемена, главой МИД Ахмедом Авадом бен Мубараком.

«Мне один из моих добрых товарищей показал, какие советы европейцы дают Зеленскому при организации вот этих вот посиделок вокруг «формулы мира». Советы главные заключаются в том, что «собирайте как можно больше стран, обещайте что угодно, лишь бы они приехали», — цитирует его ТАСС.

Вторым советом киевскому режиму от ЕС, по словам Лаврова, является запрет на любое распространение каких-либо проектов документов, так как у украинцев не будет поддержки всех участников, а Западу важно показывать эту якобы поддержку.

«Поэтому главным явлением, я цитирую: «В каждой из таких встреч должна быть семейная фотография». И чем больше на этой фотографии будет народу, тем более убедительно, как они считают, будет разъяснение, что вот Россия, значит, сейчас противостоит всему прогрессивному человечеству», — добавил он.

При этом ранее Зеленский заявил, что в настоящий момент Вооружённые силы Украины готовятся к проведению нового контрнаступления.

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