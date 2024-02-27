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В Варшаве протестующие фермеры жгут мусор, покрышки и светоотражающие жилеты

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В Варшаве протестущие фермеры жгут мусор, покрышки, светоотражающие жилеты, а также запускают сигнальные ракеты.

Организаторы говорят о десяти тысячах участников протеста, но уточняют, что их может быть и больше. В частности, фермеры выступают против ввоза продуктов питания с Украины.

Об этом пишет gazeta.pl.

Власти Варшавы заявляют о серьёзных проблемах с дорожным движением в столице.

«Наша цель — встретиться с премьер-министром Дональдом Туском. Он является главой правительства. Мы избрали это правительство, чтобы оно отстаивало наши интересы, в том числе в Европейском парламенте. Мы надеемся, что он наконец нас заметит», — заявил один из протестующих.

Ранее один из организаторов протеста польских фермеров Кароль Печинский заявил, что протестующие аграрии начнут проверять грузовики на границе с Литвой на наличие зерна.

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