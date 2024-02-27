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Патрушев на Кубе встретился с Диас-Канелем Бермудесом и Раулем Кастро

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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев посетил Кубу, где встретился с президентом республики Мигелем Диас-Канелем Бермудесом и лидером кубинской революции Раулем Кастро.

Стороны обсудили вопросы практического взаимодействия России и Кубы в области безопасности, экономики и культуры.

«Стороны подчеркнули, что Россия и Куба являются надёжными союзниками, активно развивают многоплановое взаимодействие, сохраняя преемственность курса на углубление российско-кубинских связей», — сообщила пресс-служба Совета безопасности России.

Патрушев заверил Рауля Кастро и Мигеля Диас-Канеля, что Москва остаётся приверженной духу стратегического партнёрства между двумя странами.

В ноябре прошлого года Кубу посетил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

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