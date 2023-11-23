Колокольцев на Кубе встретился с Диас-Канелем Бермудесом и Раулем Кастро

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев посетил Кубу, где его встретил президент республики Мигель Диас-Канель Бермудес. Также российский министр встретился с выдающимся политиком Раулем Кастро.

Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

На встрече с Диас-Канелем Бермудесом Колокольцев отметил, что впервые посещает Кубу и этот визит проходит в крайне непростой международной обстановке.

Он подчеркнул, что однополярный мир «ушёл в прошлое задолго до событий на Украине», а кубинский народ, как никто, знает всю пагубность «продвигаемых США и их сателлитами подходов», направленных на сдерживание прогрессивных тенденций глобального развития.

По словам Владимира Колокольцева, Россию и Кубу объединяют солидарные стремления к созданию условий многополярности и подлинного равноправия государств.

Также глава МВД России поблагодарил Рауля Кастро за гостеприимство и поделился впечатлениями от своего первого визита в республику. Он рассказал Кастро об основных результатах взаимодействия МВД России и Кубы в правоохранительной сфере и выразил уверенность, что совместная работа по противодействию современным вызовам и угрозам, в числе которых экстремизм и терроризм, киберпреступность, наркобизнес, будет наращивать обороты.