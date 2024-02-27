УНИАН: сбежавший с Украины депутат Трубицын работает риелтором в Израиле
Об этом информирует украинское агентство УНИАН.
По его данным, Трубицын выехал с Украины по письму ГУР и пересёк границу с Польшей за три дня до заседания Высшего антикоррупционного суда.
На нём, как отмечается, рассматривается его дело о получении взятки за «решение вопросов» с разрешениями на торговлю в Киеве.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский скупает недвижимость за границей и готовится к побегу.
Также в издании «СТРАНА.ua» рассказали, что уклонисты на Украине начали маскироваться под животных для побега.