УНИАН: сбежавший с Украины депутат Трубицын работает риелтором в Израиле

Подозреваемый в коррупции и объявленный в международный розыск на Украине депутат Киевсовета от партии «Слуга народа» Владислав Трубицын скрывается в Израиле под именем Арон и работает риелтором.

Об этом информирует украинское агентство УНИАН.

По его данным, Трубицын выехал с Украины по письму ГУР и пересёк границу с Польшей за три дня до заседания Высшего антикоррупционного суда.

На нём, как отмечается, рассматривается его дело о получении взятки за «решение вопросов» с разрешениями на торговлю в Киеве.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский скупает недвижимость за границей и готовится к побегу.

Также в издании «СТРАНА.ua» рассказали, что уклонисты на Украине начали маскироваться под животных для побега.