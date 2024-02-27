Премьер Греции: вопрос об отправке европейских сил НАТО на Украину не стоит

Вопрос об отправке европейских сил НАТО на Украину не стоит, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

«Я хочу заверить вас, что не стоит вопрос об отправке сил, европейских сил НАТО, на Украину», — цитирует его РИА Новости.

По словам Мицотакиса, данной проблемы для Греции «не существует».

«И, я думаю, не существует для подавляющего большинства наших коллег», — добавил премьер-министр.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя.

Также президент Польши Анджей Дуда отметил, что страны НАТО не принимали решение относительно возможности отправить своих военных на Украину.