ЦПВС: авиация коалиции восемь раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии

Возглавляемая Соединёнными Штатами международная коалиция за сутки восемь раз нарушила протоколы деконфликтации, связанные с несогласованными полётами беспилотников в Сирии.

Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

«Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полёты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии. Всего за сутки совершено восемь нарушений», — указал он.

По его словам, нарушения были совершены парой истребителей F-16, парой штурмовиков А-10 Thunderbolt и одним многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C.

Ранее спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что всплеск террористической активности при поддержке США вновь наблюдается на территории Сирии.