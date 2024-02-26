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ЦПВС: авиация коалиции восемь раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии

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Возглавляемая Соединёнными Штатами международная коалиция за сутки восемь раз нарушила протоколы деконфликтации, связанные с несогласованными полётами беспилотников в Сирии.
ЦПВС: авиация коалиции восемь раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

«Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полёты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии. Всего за сутки совершено восемь нарушений», — указал он.

По его словам, нарушения были совершены парой истребителей F-16, парой штурмовиков А-10 Thunderbolt и одним многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C.

Ранее спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что всплеск террористической активности при поддержке США вновь наблюдается на территории Сирии.

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