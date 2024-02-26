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Замгенсека НАТО: альянс поддержит Молдавию, если Россия присоединит ПМР

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Североатлантический альянс поддержит Молдавию, если Россия предпримет попытку включить в свой состав Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР). С заявлением об этом выступил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.
Замгенсека НАТО: альянс поддержит Молдавию, если Россия присоединит ПМР
  • Gettyimages.ru

По его словам, на съезде депутатов всех уровней в Тирасполе, который пройдёт 28 февраля, якобы может быть анонсировано подписание новых торговых соглашений между Россией и Приднестровьем.

«Если Россия будет стремиться к присоединению Приднестровья, если это произойдёт, НАТО осудит эти шаги и продолжит поддерживать Молдавию», — заявил Джоанэ. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее замгенсека НАТО заявил, что у Молдавии есть шансы вступить в Европейский союз до 2030 года.

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