Захарова призвала Трюдо «не примазываться» к победе России над Украиной
- РИА Новости
Глава канадского правительства 26 февраля оговорился и заявил, что Россия должна победить в украинском конфликте. Захарова в личном Telegram-канале поблагодарила Трюдо и заверила его, что так всё и случится.
«Джастин, спасибо за поддержку. Так и будет, мы обещаем. Только вы без покаяния к нашей победе не примазывайтесь», — написала Захарова.
Ранее дипломат заявила, что в США начинают понимать невозможность нанесения поражения России.