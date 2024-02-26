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Захарова призвала Трюдо «не примазываться» к победе России над Украиной

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Премьер-министру Канады Джастину Трюдо не следует «примазываться» к победе России в конфликте на Украине. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Захарова призвала Трюдо «не примазываться» к победе России над Украиной
  • РИА Новости

Глава канадского правительства 26 февраля оговорился и заявил, что Россия должна победить в украинском конфликте. Захарова в личном Telegram-канале поблагодарила Трюдо и заверила его, что так всё и случится.

«Джастин, спасибо за поддержку. Так и будет, мы обещаем. Только вы без покаяния к нашей победе не примазывайтесь», — написала Захарова.

Ранее дипломат заявила, что в США начинают понимать невозможность нанесения поражения России.

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