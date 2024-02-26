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NBC News: устроивший акцию протеста у посольства Израиля в США военный скончался

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Американский военнослужащий, устроивший акцию протеста возле посольства Израиля в Соединённых Штатах, скончался.
NBC News: устроивший акцию протеста у посольства Израиля в США военный скончался
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует телеканал NBC News.

«Военнослужащий Военно-воздушных сил США, который поджёг себя у здания посольства Израиля в Вашингтоне, скончался», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что американский военный пытался поджечь себя у посольства Израиля в Вашингтоне в знак протеста против «геноцида» в секторе Газа, он получил серьёзные травмы.

Как уточняется, инцидент произошёл на фоне попыток премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху добиться одобрения кабинета министров на военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа.

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