NBC News: устроивший акцию протеста у посольства Израиля в США военный скончался
- Gettyimages.ru
Об этом информирует телеканал NBC News.
«Военнослужащий Военно-воздушных сил США, который поджёг себя у здания посольства Израиля в Вашингтоне, скончался», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что американский военный пытался поджечь себя у посольства Израиля в Вашингтоне в знак протеста против «геноцида» в секторе Газа, он получил серьёзные травмы.
Как уточняется, инцидент произошёл на фоне попыток премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху добиться одобрения кабинета министров на военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа.