МИД Швейцарии: Россия будет приглашена на мирную конференцию по Украине
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«Эта конференция призвана открыть процесс поиска мира на высоком уровне, по крайней мере на уровне министров. Маловероятно, что Россия будет присутствовать на этой первой конференции, но она будет приглашена. С другой стороны, цель состоит в том, чтобы на этом пути мы могли сойтись, в том числе и с участием России», — сказал министр РИА Новости.
Первая такая конференция состоится в Швейцарии, но следующие могут пройти в других странах, например в некоторых странах БРИКС, подчеркнул Кассис.
Агентство напоминает, что швейцарский президент Виола Амхерд получила просьбу от Владимира Зеленского организовать мирный саммит по Украине.
Как отмечали в Кремле, обсуждение «мирного плана Зеленского» в Европе, которое проходит без участия России, — несерьёзно и смехотворно.