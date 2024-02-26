МИД Швейцарии: Россия будет приглашена на мирную конференцию по Украине

Российская Федерация будет приглашена в Швейцарию для участия в мирной конференции по Украине, заявил глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис.

«Эта конференция призвана открыть процесс поиска мира на высоком уровне, по крайней мере на уровне министров. Маловероятно, что Россия будет присутствовать на этой первой конференции, но она будет приглашена. С другой стороны, цель состоит в том, чтобы на этом пути мы могли сойтись, в том числе и с участием России», — сказал министр РИА Новости.

Первая такая конференция состоится в Швейцарии, но следующие могут пройти в других странах, например в некоторых странах БРИКС, подчеркнул Кассис.

Агентство напоминает, что швейцарский президент Виола Амхерд получила просьбу от Владимира Зеленского организовать мирный саммит по Украине.

Как отмечали в Кремле, обсуждение «мирного плана Зеленского» в Европе, которое проходит без участия России, — несерьёзно и смехотворно.