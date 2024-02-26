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МИД Швейцарии: Россия будет приглашена на мирную конференцию по Украине

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Российская Федерация будет приглашена в Швейцарию для участия в мирной конференции по Украине, заявил глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис.
МИД Швейцарии: Россия будет приглашена на мирную конференцию по Украине
  • Gettyimages.ru

«Эта конференция призвана открыть процесс поиска мира на высоком уровне, по крайней мере на уровне министров. Маловероятно, что Россия будет присутствовать на этой первой конференции, но она будет приглашена. С другой стороны, цель состоит в том, чтобы на этом пути мы могли сойтись, в том числе и с участием России», — сказал министр РИА Новости.

Первая такая конференция состоится в Швейцарии, но следующие могут пройти в других странах, например в некоторых странах БРИКС, подчеркнул Кассис.

Агентство напоминает, что швейцарский президент Виола Амхерд получила просьбу от Владимира Зеленского организовать мирный саммит по Украине.

Как отмечали в Кремле, обсуждение «мирного плана Зеленского» в Европе, которое проходит без участия России, — несерьёзно и смехотворно.

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