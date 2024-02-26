Песков: обсуждение «мирного плана» без России — несерьёзно и смехотворно
В Кремле назвали странным предложенный Киевом формат мирного саммита
- РИА Новости
«Насколько мы понимаем, там речь идёт об этом странном формате женевском — конференция по обсуждению мирного плана Зеленского. Мы неоднократно говорили, что по меньшей мере это странный формат, потому что некие мирные планы обсуждаются без участия России, что само по себе несерьёзно и даже смехотворно», — сказал представитель Кремля.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для всего мира очевидно, что навязываемая Западом «мирная формула Зеленского» является ультиматумом Москве.