Песков: обсуждение «мирного плана» без России — несерьёзно и смехотворно

Обсуждение «мирного плана Зеленского» в Европе, которое проходит без участия России, — несерьёзно и смехотворно, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Насколько мы понимаем, там речь идёт об этом странном формате женевском — конференция по обсуждению мирного плана Зеленского. Мы неоднократно говорили, что по меньшей мере это странный формат, потому что некие мирные планы обсуждаются без участия России, что само по себе несерьёзно и даже смехотворно», — сказал представитель Кремля.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для всего мира очевидно, что навязываемая Западом «мирная формула Зеленского» является ультиматумом Москве.