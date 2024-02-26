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Песков: обсуждение «мирного плана» без России — несерьёзно и смехотворно

В Кремле назвали странным предложенный Киевом формат мирного саммита

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Обсуждение «мирного плана Зеленского» в Европе, которое проходит без участия России, — несерьёзно и смехотворно, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков: обсуждение «мирного плана» без России — несерьёзно и смехотворно
  • РИА Новости

«Насколько мы понимаем, там речь идёт об этом странном формате женевском — конференция по обсуждению мирного плана Зеленского. Мы неоднократно говорили, что по меньшей мере это странный формат, потому что некие мирные планы обсуждаются без участия России, что само по себе несерьёзно и даже смехотворно», — сказал представитель Кремля.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для всего мира очевидно, что навязываемая Западом «мирная формула Зеленского» является ультиматумом Москве.

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