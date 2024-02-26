Косачёв: Германия вслед за Данией и Швецией прекратит расследование подрыва СП

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв заявил в беседе с RT, что главная задача, которую решала так называемая международная следственная группа, ведущая расследование подрыва «Северных потоков», заключалась в том, чтобы не установить истинного организатора и исполнителя этой диверсии.

Как отметил Косачёв, есть давняя шутка, что «в следствии самое главное — не выйти на самого себя».

«Вот у меня такое впечатление, что главная задача, которую решала так называемая международная следственная группа в составе Швеции, Дании и Германии (из этой следственной группы уже два участника выбыли), заключалась в том, чтобы не установить истинного организатора и исполнителя этой диверсии, потому что всем очевидно, что этот организатор и исполнитель находится к западу от нашей страны. И с возрастающей степенью вероятности, подчёркиваю, от убывающей к возрастающей: это Украина, это страны Евросоюза, поддерживающие Украину, и это Соединённые Штаты Америки с самой высокой степенью вероятности в последнем случае», — пояснил собеседник RT.

По его мнению, три страны, сейчас входящие в НАТО, делали и продолжают делать всё зависящее от них для того, «чтобы скрыть причастность стран НАТО к организации исполнения этой диверсии».

«Никакого другого объяснения здесь быть не может. Если бы было хоть какое-то другое объяснение, оно бы обязательно было использовано теми, кто совершенно позорным образом такое решение принимал сначала в Швеции, а теперь вот уже и в Дании. Но осталось дождаться, что такое же решение примет Германия. У меня нет никаких сомнений, что оно тоже последует, потому что если сохранять следственную группу, то рано или поздно нужно будет демонстрировать результаты её деятельности. А эти результаты, с моей точки зрения, предсказать может любой человек со здравым смыслом и сохранением чувства логики», — заключил парламентарий.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что прекращение Данией расследования теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» вызывает изумление.