МИД КНР защитит компании от санкций США из-за связей с Россией
- РИА Новости
По её словам, действия Вашингтона можно назвать «типичным примером односторонних санкций, экстерриториальной юрисдикции и экономического принуждения». Она отметила, что санкции наносят ущерб безопасности и стабильности производственных цепочек, а также цепей поставок.
«Нормальное торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и Россией не направлено против третьих сторон и не может быть подвергнуто влиянию других государств», — цитирует портал Sina.News Мао Нин.
Ранее посольство КНР заявило, что Пекин считает санкции США против компаний Китая запугиванием.