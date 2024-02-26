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МИД КНР защитит компании от санкций США из-за связей с Россией

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Китайское правительство выступает против санкций США из-за якобы связей с Россией и примет меры для защиты своих компаний. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
МИД КНР защитит компании от санкций США из-за связей с Россией
  • РИА Новости

По её словам, действия Вашингтона можно назвать «типичным примером односторонних санкций, экстерриториальной юрисдикции и экономического принуждения». Она отметила, что санкции наносят ущерб безопасности и стабильности производственных цепочек, а также цепей поставок.

«Нормальное торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и Россией не направлено против третьих сторон и не может быть подвергнуто влиянию других государств», — цитирует портал Sina.News Мао Нин.

Ранее посольство КНР заявило, что Пекин считает санкции США против компаний Китая запугиванием.

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