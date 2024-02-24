Посольство КНР: Пекин считает санкции США против компаний Китая запугиванием

Пекин обвинил Вашингтон в использовании методов экономического принуждения и запугивания в связи с введением санкций против китайских компаний якобы за связи с Россией.

Об этом заявили в посольстве КНР в США, передаёт РИА Новости.

В диппредставительстве подчеркнули, что Китай выступает решительно против того, чтобы США, «руководствуясь концепцией национальной безопасности, злоупотребляли своей властью для подавления китайских компаний».

Ранее США ввели санкции против восьми компаний из Китая.

При этом посольство КНР заявило, что Пекин примет меры по защите своих фирм от санкций.

Также официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала неприемлемыми санкции США за сотрудничество с Россией.