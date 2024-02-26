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Житель Вильяхойосы сообщил, что перед Кузьминовым в этом районе убили русского

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В испанском муниципалитете Вильяхойоса, где нашли тело перебежчика из России Максима Кузьминова, ранее был убит другой русский, рассказал владелец расположенного там ресторана «Ла-Кала» Косина Фусьон.
Житель Вильяхойосы сообщил, что перед Кузьминовым в этом районе убили русского
  • globallookpress.com
  • © Petr Svarc/http://imagebroker.com

Мужчина сообщил, что многие жители района являются выходцами из постсоветского пространства, поэтому большим спросом пользуются русские и украинские магазины, а после начала спецоперации «участилось количество драк между украинцами и русскими».

«Из-за этого местным испанцам район кажется не таким спокойным, как его принято считать. Несколько дней назад убили другого русского, но не знают, конкретно кого», — сказал Фусьон РИА Новости, не приведя подробностей.

Собеседник также рассказал, что смерть «гражданина Украины» многие восприняли как «профессионально организованное убийство».

Отец убитого в Испании лётчика-перебежчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолёт, в беседе с RT предположил, что сына «убрали».

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