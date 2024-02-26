ICAN: конфликт на Украине рискует перерасти в ядерную войну

Украинский конфликт может перерасти в ядерную войну, так как возрастает число опасных проявлений поведения. Такое мнение выразила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.

Об этом пишет РИА Новости.

Она отметила, что за последние два года виден рост опасного поведения, связанного с ядерной эскалацией, которое было широко осуждено международным сообществом.

«Такая эскалация увеличивает риск случайного или преднамеренного ядерного конфликта», — сказала Сандерс-Закре.

По её словам, все страны, которые обладают ядерным оружием, и их союзники должны проявлять осторожность в своих действиях и ликвидировать свои ядерные арсеналы, что является единственным надёжным путём предотвращения ядерной эскалации.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что никто в здравом уме не должен допускать возможность войны между ядерными державами.

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявлял об опасности случайного начала ядерной войны.