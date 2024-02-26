ICAN: конфликт на Украине рискует перерасти в ядерную войну
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Об этом пишет РИА Новости.
Она отметила, что за последние два года виден рост опасного поведения, связанного с ядерной эскалацией, которое было широко осуждено международным сообществом.
«Такая эскалация увеличивает риск случайного или преднамеренного ядерного конфликта», — сказала Сандерс-Закре.
По её словам, все страны, которые обладают ядерным оружием, и их союзники должны проявлять осторожность в своих действиях и ликвидировать свои ядерные арсеналы, что является единственным надёжным путём предотвращения ядерной эскалации.
В октябре президент России Владимир Путин заявил, что никто в здравом уме не должен допускать возможность войны между ядерными державами.
Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявлял об опасности случайного начала ядерной войны.