RT в Telegram
Подпишись

Красный Полумесяц заявил об ужасных условиях в больнице «Аль-Амаль» в Газе

Короткая ссылка
Члены делегации ООН, посетившие больницу «Аль-Амаль» в городе Хан-Юнис в секторе Газа, стали свидетелями катастрофических условий, в которых она находится, заявило Палестинское общество Красного Полумесяц.

Как сообщает общество в социальной сети Х, в ходе визита делегации ООН в больницу, которая находится в осаде 34 день подряд, делегация стала свидетелем масштабов ущерба, нанесённого «оккупационной артиллерией Израиля» нескольким этажам больницы, а также катастрофических условий внутри из-за острой нехватки продуктов питания, питьевой воды и медикаментов.

9 февраля сообщалось, что Палестинское общество Красного Полумесяца потеряло связь с госпиталем «Аль-Амаль» на юге сектора Газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить