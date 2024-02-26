Красный Полумесяц заявил об ужасных условиях в больнице «Аль-Амаль» в Газе
Как сообщает общество в социальной сети Х, в ходе визита делегации ООН в больницу, которая находится в осаде 34 день подряд, делегация стала свидетелем масштабов ущерба, нанесённого «оккупационной артиллерией Израиля» нескольким этажам больницы, а также катастрофических условий внутри из-за острой нехватки продуктов питания, питьевой воды и медикаментов.
9 февраля сообщалось, что Палестинское общество Красного Полумесяца потеряло связь с госпиталем «Аль-Амаль» на юге сектора Газа.