Красный Полумесяц заявил об ужасных условиях в больнице «Аль-Амаль» в Газе

Члены делегации ООН, посетившие больницу «Аль-Амаль» в городе Хан-Юнис в секторе Газа, стали свидетелями катастрофических условий, в которых она находится, заявило Палестинское общество Красного Полумесяц.

Как сообщает общество в социальной сети Х, в ходе визита делегации ООН в больницу, которая находится в осаде 34 день подряд, делегация стала свидетелем масштабов ущерба, нанесённого «оккупационной артиллерией Израиля» нескольким этажам больницы, а также катастрофических условий внутри из-за острой нехватки продуктов питания, питьевой воды и медикаментов.

9 февраля сообщалось, что Палестинское общество Красного Полумесяца потеряло связь с госпиталем «Аль-Амаль» на юге сектора Газа.