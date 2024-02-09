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Красный Полумесяц: потеряна связь с госпиталем «Аль-Амаль» на юге сектора Газа

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Палестинское общество Красного Полумесяца потеряло связь с госпиталем «Аль-Амаль» на юге сектора Газа, где израильская армия проводит рейд.
Красный Полумесяц: потеряна связь с госпиталем «Аль-Амаль» на юге сектора Газа
  • AFP
  • © OUSAMA AYOUB

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение организации.

«Мы полностью потеряли связь с нашими командами, работающими в больнице «Аль-Амаль» в Хан-Юнисе, из-за продолжающегося рейда оккупантов», — сказано в заявлении.

В Палестинском обществе Красного Полумесяца также обеспокоены безопасностью своих коллег в больнице и находящихся там пациентов.

24 января организация сообщила об обстреле около больницы на юге сектора Газа.

3 февраля сильный взрыв из-за бомбёжки Израиля произошёл на северо-востоке города Хан-Юнис в секторе Газа.

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