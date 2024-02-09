Красный Полумесяц: потеряна связь с госпиталем «Аль-Амаль» на юге сектора Газа
- AFP
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение организации.
«Мы полностью потеряли связь с нашими командами, работающими в больнице «Аль-Амаль» в Хан-Юнисе, из-за продолжающегося рейда оккупантов», — сказано в заявлении.
В Палестинском обществе Красного Полумесяца также обеспокоены безопасностью своих коллег в больнице и находящихся там пациентов.
24 января организация сообщила об обстреле около больницы на юге сектора Газа.
3 февраля сильный взрыв из-за бомбёжки Израиля произошёл на северо-востоке города Хан-Юнис в секторе Газа.