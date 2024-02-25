Сальдо: заявление Зеленского в очередной раз вылилось в ложь

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что анонсированное на сегодняшний день заявление Владимира Зеленского в очередной раз вылилось в ложь.

По его словам, глава киевского режима не в первый раз вешает лапшу на уши населению, а обращается Зеленский не к людям, а к западным партнёрам, передаёт РИА Новости.

«Наш народ ненавидит ложь, а вот западные кураторы Зеленского к ней привыкли — это норма их взаимоотношений, использование людей как вещей, постоянный обман друг друга», — добавил Сальдо.

Ранее Зеленский заявил, что готовит донос Западу на компании, сотрудничающие с Россией.