В Южной Корее проверяют фирму, подпавшую под санкции США из-за торговли с Россией
- Gettyimages.ru
- © fotoVoyager
Зарегистрированная в городе Кимхэ в провинции Кёнсан-Намдо компания Daesung International Trading стала одной из зарубежных фирм, в отношении которой были введены рестрикции со стороны США 23 февраля.
«Мы заблаговременно поделились информацией с США, профильные органы ведут расследование», — цитирует представителя МИД Республики Корея агентство «Рёнхап».
Ранее Министерство торговли США объявило об экспортных ограничениях в отношении 93 компаний из ряда стран за содействие ВС России и российскому ВПК.