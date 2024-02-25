В Южной Корее проверяют фирму, подпавшую под санкции США из-за торговли с Россией

Власти Республики Корея инициировали расследование в отношении компании, которая подпала под санкции США из-за торговли с Россией. Об этом сообщили в южнокорейском МИД.

Зарегистрированная в городе Кимхэ в провинции Кёнсан-Намдо компания Daesung International Trading стала одной из зарубежных фирм, в отношении которой были введены рестрикции со стороны США 23 февраля.

«Мы заблаговременно поделились информацией с США, профильные органы ведут расследование», — цитирует представителя МИД Республики Корея агентство «Рёнхап».

Ранее Министерство торговли США объявило об экспортных ограничениях в отношении 93 компаний из ряда стран за содействие ВС России и российскому ВПК.