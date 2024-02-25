CNN: Трамп лидирует на праймериз в штате Южная Каролина с 66,8%
Об этом сообщают телеканалы Fox News и CNN.
Как передаёт РИА Новости, по версии CNN, Трамп набирает 66,8%, а Хейли — 33,2%. При этом Fox News подсчитал, что у Трампа 63,5%, а у Хейли — 35,5%.
Эти результаты являются первыми после закрытия избирательных участков. Пока телеканалы сообщают, что подсчитан всего 1% бюллетеней.
В январе стало известно, что Трамп одерживает победу на выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова.