NYT: Украина может предпринять попытку нового контрнаступления в 2025 году

В лучшем случае Украина может попытаться пойти в новое контрнаступление в 2025 году.

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«В лучшем случае украинцы используют 2024 год для обороны, восстановления и попытки нового контрнаступления в следующем году», — сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники, которые писали о брифингах с участием главкома объединёнными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи. Ранее Владимир Зеленский заявил о подготовке ВСУ к новому контрнаступлению. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Зеленский неадекватно оценивает состояние украинской армии.