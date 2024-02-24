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NYT: Украина может предпринять попытку нового контрнаступления в 2025 году

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В лучшем случае Украина может попытаться пойти в новое контрнаступление в 2025 году.
NYT: Украина может предпринять попытку нового контрнаступления в 2025 году
  • AP
  • © Libkos

«В лучшем случае украинцы используют 2024 год для обороны, восстановления и попытки нового контрнаступления в следующем году», — сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники, которые писали о брифингах с участием главкома объединёнными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи.

Ранее Владимир Зеленский заявил о подготовке ВСУ к новому контрнаступлению.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Зеленский неадекватно оценивает состояние украинской армии.

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