Подполковник Дэвис: Зеленский ошибается, что может начать новое контрнаступление
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- © Pool /Ukrainian Presidentia
«У украинцев даже нет людей, чтобы восполнить понесённые потери, нет возможности начать наступление. Где сотни танков, артиллерия?» — отметил он на своём YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.
Офицер напомнил, что к предыдущей операции ВСУ готовились девять месяцев: получили западное оружие и прошли подготовку. Однако на сегодняшний день украинские войска находятся в плачевном состоянии, а о контрнаступлении не может быть и речи, завершил Дэвис.
Ранее Зеленский заявил о подготовке ВСУ к новому контрнаступлению.