Подполковник Дэвис: Зеленский ошибается, что может начать новое контрнаступление

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Владимир Зеленский, который сообщил о намерении организовать новое контрнаступление, неадекватно оценивает состояние украинской армии.

«У украинцев даже нет людей, чтобы восполнить понесённые потери, нет возможности начать наступление. Где сотни танков, артиллерия?» — отметил он на своём YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

Офицер напомнил, что к предыдущей операции ВСУ готовились девять месяцев: получили западное оружие и прошли подготовку. Однако на сегодняшний день украинские войска находятся в плачевном состоянии, а о контрнаступлении не может быть и речи, завершил Дэвис.

Ранее Зеленский заявил о подготовке ВСУ к новому контрнаступлению.