Австралия ввела санкции против Киркорова, Баскова и Газманова

Власти Австралии опубликовали список российских граждан и компаний, в отношении которых введены санкции. В список в том числе попали артисты Филипп Киркоров, Николай Басков, Олег Газманов и Николай Расторгуев.

Санкционный список опубликован на сайте департамента иностранных дел и торговли правительства Австралии.

Кроме того, санкции введены в отношении губернатора Приморского края Олега Кожемяко, губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, губернатора Камчатского края Владимира Солодова, губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой. Кроме того, в перечень попали главы Адыгеи и Мордовии Мурат Кумпилов и Артём Здунов.

Также Канберра ввела санкции против российских сенаторов Людмилы Нарусовой, Виктора Кресса, Александра Некрасова, Валерия Пономарёва.

Всего правительство Австралии ввело финансовые и визовые ограничения в отношении 55 российских граждан и 37 организаций.