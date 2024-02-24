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Австралия ввела санкции против Киркорова, Баскова и Газманова

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Власти Австралии опубликовали список российских граждан и компаний, в отношении которых введены санкции. В список в том числе попали артисты Филипп Киркоров, Николай Басков, Олег Газманов и Николай Расторгуев.
Австралия ввела санкции против Киркорова, Баскова и Газманова
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Санкционный список опубликован на сайте департамента иностранных дел и торговли правительства Австралии.

Кроме того, санкции введены в отношении губернатора Приморского края Олега Кожемяко, губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, губернатора Камчатского края Владимира Солодова, губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой. Кроме того, в перечень попали главы Адыгеи и Мордовии Мурат Кумпилов и Артём Здунов.

Также Канберра ввела санкции против российских сенаторов Людмилы Нарусовой, Виктора Кресса, Александра Некрасова, Валерия Пономарёва.

Всего правительство Австралии ввело финансовые и визовые ограничения в отношении 55 российских граждан и 37 организаций.

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