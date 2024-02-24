Австралия ввела санкции против Киркорова, Баскова и Газманова
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Санкционный список опубликован на сайте департамента иностранных дел и торговли правительства Австралии.
Кроме того, санкции введены в отношении губернатора Приморского края Олега Кожемяко, губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, губернатора Камчатского края Владимира Солодова, губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой. Кроме того, в перечень попали главы Адыгеи и Мордовии Мурат Кумпилов и Артём Здунов.
Также Канберра ввела санкции против российских сенаторов Людмилы Нарусовой, Виктора Кресса, Александра Некрасова, Валерия Пономарёва.
Всего правительство Австралии ввело финансовые и визовые ограничения в отношении 55 российских граждан и 37 организаций.