Кампания Соединённых Штатов, нацеленная на изоляцию России на международной арене, провалилась. Об этом пишет газета The New York Times.

«Присущая России сила, основанная на огромных запасах нефти и природного газа, обеспечила финансовую и политическую устойчивость», — говорится в публикации.

Газета пишет, что американская администрация начала своё «дипломатическое наступление» сразу после начала российской специальной военной операции на Украине.

Это «наступление» заключалось в экономическом давлении и политическом изгнании.

Однако, говорится в материале, спустя два года американской антироссийской кампании Россия не оказалась в изоляции, как на то рассчитывали чиновники в Вашингтоне. Кроме того, в некоторых регионах Азии, Африки и Южной Америки, подчёркивает автор, влияние Москвы сильно возросло.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что задачи, которые ставили недоброжелатели России с точки зрения её изоляции, развалились.

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, количество зарубежных контактов Владимира Путина демонстрирует, что попытки Запада изолировать страну провалились.