NYT: кампания США по изоляции России провалилась
«Присущая России сила, основанная на огромных запасах нефти и природного газа, обеспечила финансовую и политическую устойчивость», — говорится в публикации.
Газета пишет, что американская администрация начала своё «дипломатическое наступление» сразу после начала российской специальной военной операции на Украине.
Это «наступление» заключалось в экономическом давлении и политическом изгнании.
Однако, говорится в материале, спустя два года американской антироссийской кампании Россия не оказалась в изоляции, как на то рассчитывали чиновники в Вашингтоне. Кроме того, в некоторых регионах Азии, Африки и Южной Америки, подчёркивает автор, влияние Москвы сильно возросло.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что задачи, которые ставили недоброжелатели России с точки зрения её изоляции, развалились.
Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, количество зарубежных контактов Владимира Путина демонстрирует, что попытки Запада изолировать страну провалились.