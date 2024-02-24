В течение года настроения в Генеральной ассамблее ООН по поводу Украины и её взгляда на «справедливый мир» потерпели изменения, пишет агентство France Presse со ссылкой на источник.

Как напомнило агентство, год назад ГА ООН приняла выдвинутую Западом антироссийскую резолюцию о принципах мира на Украине.

В документе ГА ООН подчёркивала важность достижения справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН. При этом «справедливый мир» выражал только интересы Киева. Тогда за принятие резолюции проголосовала 141 страна, семь были против, ещё 32 воздержались от голосования.

Однако, рассказал агентству дипломатический источник, за год настроения по поводу этой резолюции в ГА ООН изменились.

Ранее газета Politico писала, что Запад устал от Украины и надеется помириться с Россией.