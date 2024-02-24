RT в Telegram
Подпишись

FP: в ГА ООН изменились настроения по поводу взгляда Киева на «справедливый мир»

Короткая ссылка
В течение года настроения в Генеральной ассамблее ООН по поводу Украины и её взгляда на «справедливый мир» потерпели изменения, пишет агентство France Presse со ссылкой на источник.
FP: в ГА ООН изменились настроения по поводу взгляда Киева на «справедливый мир»
  • Gettyimages.ru

Как напомнило агентство, год назад ГА ООН приняла выдвинутую Западом антироссийскую резолюцию о принципах мира на Украине.

В документе ГА ООН подчёркивала важность достижения справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН. При этом «справедливый мир» выражал только интересы Киева. Тогда за принятие резолюции проголосовала 141 страна, семь были против, ещё 32 воздержались от голосования.

Однако, рассказал агентству дипломатический источник, за год настроения по поводу этой резолюции в ГА ООН изменились. 

Ранее газета Politico писала, что Запад устал от Украины и надеется помириться с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить