Politico: Запад устал от Украины

Запад устал от Украины и надеется помириться с Россией, пишет издание Politico.

Как отмечается в статье, сегодня западные лидеры видят, что их руки всё больше связаны политикой. С другой стороны, наблюдается подъëм правых сил в Европе и США, выступающих против безоговорочной поддержки Киева.

Критики предупреждают, что окно возможностей для Запада в отношении помощи Украине вот-вот закроется.

Таким образом, за речами о готовности помогать Киеву «столько, сколько потребуется», может стоять желание Запада «стабилизировать» ситуацию. Оно может обернуться подталкиванием Киева к переговорам с Россией и территориальным уступкам в обмен на «гарантии безопасности».

Подробнее — в материале ИноТВ.