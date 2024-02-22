Politico: Запад устал от Украины
- РИА Новости
Как отмечается в статье, сегодня западные лидеры видят, что их руки всё больше связаны политикой. С другой стороны, наблюдается подъëм правых сил в Европе и США, выступающих против безоговорочной поддержки Киева.
Критики предупреждают, что окно возможностей для Запада в отношении помощи Украине вот-вот закроется.
Таким образом, за речами о готовности помогать Киеву «столько, сколько потребуется», может стоять желание Запада «стабилизировать» ситуацию. Оно может обернуться подталкиванием Киева к переговорам с Россией и территориальным уступкам в обмен на «гарантии безопасности».
Подробнее — в материале ИноТВ.