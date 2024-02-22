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Politico: Запад устал от Украины

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Запад устал от Украины и надеется помириться с Россией, пишет издание Politico.
Politico: Запад устал от Украины
  • РИА Новости

Как отмечается в статье, сегодня западные лидеры видят, что их руки всё больше связаны политикой. С другой стороны, наблюдается подъëм правых сил в Европе и США, выступающих против безоговорочной поддержки Киева.

Критики предупреждают, что окно возможностей для Запада в отношении помощи Украине вот-вот закроется.

Таким образом, за речами о готовности помогать Киеву «столько, сколько потребуется», может стоять желание Запада «стабилизировать» ситуацию. Оно может обернуться подталкиванием Киева к переговорам с Россией и территориальным уступкам в обмен на «гарантии безопасности».

Подробнее — в материале ИноТВ.

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