Экс-канцлер Австрии заявил о намерении обжаловать приговор за ложные показания

Бывший федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что намерен обжаловать решение Земельного суда Вены по уголовным делам приговорить его к восьми месяцам лишения свободы условно за дачу ложных показаний.

Об этом политик написал в соцсети X (бывшая Twitter).

Курц напомнил, что его оправдали по двум из трёх пунктов обвинения.

«И я буду обжаловать решение суда по единственному пункту, в котором меня несправедливо признали виновным», — говорится в сообщении.

Курц подчеркнул, что полностью уверен в своей невиновности. Он также выразил уверенность, что суд во второй инстанции его оправдает.

Ранее Земельный суд Вены по уголовным делам признал Курца виновным в даче ложных показаний перед парламентским комитетом.

При этом политика оправдали по обвинению в назначении своего доверенного лица Томаса Шмида в совет директоров государственного инвестиционного холдинга OeBag.