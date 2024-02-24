Экс-канцлер Австрии заявил о намерении обжаловать приговор за ложные показания
Об этом политик написал в соцсети X (бывшая Twitter).
Курц напомнил, что его оправдали по двум из трёх пунктов обвинения.
«И я буду обжаловать решение суда по единственному пункту, в котором меня несправедливо признали виновным», — говорится в сообщении.
Курц подчеркнул, что полностью уверен в своей невиновности. Он также выразил уверенность, что суд во второй инстанции его оправдает.
Ранее Земельный суд Вены по уголовным делам признал Курца виновным в даче ложных показаний перед парламентским комитетом.
При этом политика оправдали по обвинению в назначении своего доверенного лица Томаса Шмида в совет директоров государственного инвестиционного холдинга OeBag.