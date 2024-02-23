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Экс-канцлеру Австрии Курцу дали условный срок за дачу ложных показаний

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Земельный суд Вены по уголовным делам вынес вердикт по делу экс-канцлера Австрии Себастьяна Курца.
Экс-канцлеру Австрии Курцу дали условный срок за дачу ложных показаний
  • AP
  • © Heinz-Peter Bader

Как сообщает ТАСС, судья Михаэль Радастич признал Курца виновным в даче ложных показаний перед парламентским комитетом.

При этом политика оправдали по обвинению в назначении своего доверенного лица Томаса Шмида в совет директоров государственного инвестиционного холдинга OeBag.

Ранее сообщалось, что по обвинению в даче ложных показаний парламентскому комитету по расследованию коррупции в правительстве Курцу грозило до трёх лет тюрьмы.

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