Экс-канцлеру Австрии Курцу дали условный срок за дачу ложных показаний
- AP
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Как сообщает ТАСС, судья Михаэль Радастич признал Курца виновным в даче ложных показаний перед парламентским комитетом.
При этом политика оправдали по обвинению в назначении своего доверенного лица Томаса Шмида в совет директоров государственного инвестиционного холдинга OeBag.
Ранее сообщалось, что по обвинению в даче ложных показаний парламентскому комитету по расследованию коррупции в правительстве Курцу грозило до трёх лет тюрьмы.