Экс-канцлеру Австрии Курцу дали условный срок за дачу ложных показаний

Земельный суд Вены по уголовным делам вынес вердикт по делу экс-канцлера Австрии Себастьяна Курца.

Как сообщает ТАСС, судья Михаэль Радастич признал Курца виновным в даче ложных показаний перед парламентским комитетом.

При этом политика оправдали по обвинению в назначении своего доверенного лица Томаса Шмида в совет директоров государственного инвестиционного холдинга OeBag.

Ранее сообщалось, что по обвинению в даче ложных показаний парламентскому комитету по расследованию коррупции в правительстве Курцу грозило до трёх лет тюрьмы.