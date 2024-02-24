RT в Telegram
Подпишись

Постпред Китая при ООН: международные отношения не должны быть монополизированы

Короткая ссылка
Международные отношения не должны монополизироваться отдельными странами, заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.

Об этом информирует ТАСС.

«Международные отношения не должны монополизироваться меньшинством отдельных государств», — сказал Цзюнь.

По его словам, попытки сдержать развитие других стран «за счёт гегемонии и давления» являются «ошибочным путём и не достигнут успеха».

Ранее Китай в ООН призвал Запад прекратить «подливать масла в огонь» на Украине.

Также министр иностранных дел КНР Ван И в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Китай и Россия способствуют стабильности в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить