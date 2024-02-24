Постпред Китая при ООН: международные отношения не должны быть монополизированы
Об этом информирует ТАСС.
«Международные отношения не должны монополизироваться меньшинством отдельных государств», — сказал Цзюнь.
По его словам, попытки сдержать развитие других стран «за счёт гегемонии и давления» являются «ошибочным путём и не достигнут успеха».
Ранее Китай в ООН призвал Запад прекратить «подливать масла в огонь» на Украине.
Также министр иностранных дел КНР Ван И в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Китай и Россия способствуют стабильности в мире.