Постпред Китая при ООН: международные отношения не должны быть монополизированы

Международные отношения не должны монополизироваться отдельными странами, заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.

Об этом информирует ТАСС.

«Международные отношения не должны монополизироваться меньшинством отдельных государств», — сказал Цзюнь.

По его словам, попытки сдержать развитие других стран «за счёт гегемонии и давления» являются «ошибочным путём и не достигнут успеха».

Ранее Китай в ООН призвал Запад прекратить «подливать масла в огонь» на Украине.

Также министр иностранных дел КНР Ван И в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Китай и Россия способствуют стабильности в мире.