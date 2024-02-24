Небензя заявил, что не будет выслушивать представителей ЕС в Совбезе ООН
По его словам, их речи написаны «под копирку».
«В ЕС за редким исключением нет самостоятельной страновой внешней политики», — сказал Небензя.
При этом постпред отметил, что внешняя политика Евросоюза находится «в руках Брюсселя», а Брюссель в свою очередь находится «в руках Вашингтона».
Также Небензя назвал признания западных лидеров о Минских соглашениях явкой с повинной.
Кроме того, он выразил предположение, что в Европе может возникнуть военное противостояние из-за действий США.