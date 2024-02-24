Небензя заявил, что не будет выслушивать представителей ЕС в Совбезе ООН

Постпред России Василий Небензя заявил в начале заседания Совбеза ООН по Украине, что не намерен выслушивать выступления всех записавшихся европейских представителей.

По его словам, их речи написаны «под копирку».

«В ЕС за редким исключением нет самостоятельной страновой внешней политики», — сказал Небензя.

При этом постпред отметил, что внешняя политика Евросоюза находится «в руках Брюсселя», а Брюссель в свою очередь находится «в руках Вашингтона».

Также Небензя назвал признания западных лидеров о Минских соглашениях явкой с повинной.

Кроме того, он выразил предположение, что в Европе может возникнуть военное противостояние из-за действий США.