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США ввели санкции против компаний ОАЭ из-за России

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В Госдепе США объявили о санкциях против нескольких связанных с S7 компаний в ОАЭ за обслуживание и закупки американских и европейских авиазапчастей для России.

В санкционный перечень, например, вошло предприятие S7 Engineering — в Госдепе заявили, что компания якобы обслуживает самолёты и запчасти, произведённые в США и ЕС, на территории России и за её пределами, а также закупает авиазапчасти.

Также ограничения затронули зарегистрированную в ОАЭ компанию Polarstar, которая, по данным Вашингтона, выполняет грузоперевозки между Россией и Эмиратами.

В список даже включены компании Mirage Air Craft Services, Crynofist Aviation FZCO и RBG Solution FZE, а также дочерняя компания S7 Engineering Angar.

Ранее Госдеп США выпустил бизнес-руководство, в котором предостерёг предпринимателей от ведения бизнеса в России из-за «серьёзных рисков».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что западные страны стали использовать доллар в качестве оружия для решения политических задач.

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