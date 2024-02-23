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Госдеп США предостерёг компании от ведения бизнеса в России

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Госдеп США выпустил бизнес-руководство, в котором предостерёг предпринимателей от ведения бизнеса в России из-за «серьёзных рисков».

«По оценкам Соединённых Штатов, ведение бизнеса в Российской Федерации... создаёт серьёзные юридические, финансовые и репутационные риски», — говорится в сообщении

В Госдепе предупредили бизнесменов о сложностях из-за санкций, экспортного контроля и ограничений на импорт.

Также в ведомстве сообщили, что, если предприятия и частные лица подозревают, что у них есть связи с Россией или российским правительством, им следует «оценить фактические или потенциальные последствия».

Ранее замглавы американского Минфина Уолли Адейемо заявил, что финансовая система США и доллар продолжат доминировать с точки зрения устойчивости, а ограничения в отношении других стран будут применяться на многосторонней основе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что западные страны стали использовать доллар в качестве оружия для решения политических задач.

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