Госдеп США предостерёг компании от ведения бизнеса в России
«По оценкам Соединённых Штатов, ведение бизнеса в Российской Федерации... создаёт серьёзные юридические, финансовые и репутационные риски», — говорится в сообщении.
В Госдепе предупредили бизнесменов о сложностях из-за санкций, экспортного контроля и ограничений на импорт.
Также в ведомстве сообщили, что, если предприятия и частные лица подозревают, что у них есть связи с Россией или российским правительством, им следует «оценить фактические или потенциальные последствия».
Ранее замглавы американского Минфина Уолли Адейемо заявил, что финансовая система США и доллар продолжат доминировать с точки зрения устойчивости, а ограничения в отношении других стран будут применяться на многосторонней основе.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что западные страны стали использовать доллар в качестве оружия для решения политических задач.