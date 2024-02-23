Замглавы Минфина США заявил, что экономика страны может выдержать свои санкции

Экономика США достаточно сильна, чтобы выдержать последствия собственных санкций и сохранить доллар в статусе доминирующей мировой валюты, заявил замглавы американского Минфина Уолли Адейемо.

«Моя точка зрения по вопросу... заключается в том, что в конечном счёте роль доллара в глобальной экономике будет определяться мощью нашей экономики», — цитирует его РИА Новости.

Политик добавил, что финансовая система США и доллар продолжат доминировать с точки зрения устойчивости, а ограничения в отношении других стран будут применяться на многосторонней основе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что западные страны стали использовать доллар в качестве оружия для решения политических задач.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил об утрате Соединёнными Штатами экономического лидерства.