Замглавы Минфина США заявил, что экономика страны может выдержать свои санкции
- AFP
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«Моя точка зрения по вопросу... заключается в том, что в конечном счёте роль доллара в глобальной экономике будет определяться мощью нашей экономики», — цитирует его РИА Новости.
Политик добавил, что финансовая система США и доллар продолжат доминировать с точки зрения устойчивости, а ограничения в отношении других стран будут применяться на многосторонней основе.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что западные страны стали использовать доллар в качестве оружия для решения политических задач.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил об утрате Соединёнными Штатами экономического лидерства.