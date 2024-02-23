Шмыгаль: делегация кабмина Украины не дождалась представителей Польши на границе
- AP
- © Leah Millis
По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, представители Польши на встречу не явились. Делегаты должны были «договориться и найти компромисс» касательно блокировки перевозок.
«К сожалению, такая встреча с польскими чиновниками сегодня не состоялась», — написал он в личном Telegram-канале.
Ранее украинское издание «Апостроф» сообщило о сгоревшей сельскохозяйственной технике, которую украинцы свозили к границе с Польшей.