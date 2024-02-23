Посол Антонов заявил, что Россию не взять санкционным тараном
- РИА Новости
Говоря о новых антироссийских ограничениях со стороны США, Антонов отметил, что они не мешают экономике страны расти значительно быстрее, чем во многих западноевропейских государствах.
«Неужели в Вашингтоне не осознают, что санкционным тараном нас не взять?» — цитирует Антонова пресс-служба посольства России в США.
Дипломат также отметил, что рестрикции представляют собой циничную попытку вмешаться во внутренние дела России.